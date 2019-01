Mousse de chocolate clásico Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Delicioso y fácil de preparar. Esta receta de mousse de chocolate lleva un toque de Kahlua® y vainilla. Ingredientes 1/4 taza de chocolate semiamargo picado

1 cucharada de licor de café (ej. Kahlua®)

1 yema de huevo, batida ligeramente

1 1/2 cucharaditas de extracto de vainilla

1/2 taza de crema para batir fría

1 cucharada de azúcar refinada

Coloca el chocolate y el licor de café en una cacerola pequeña y pesada a fuego bajo. Cocina, moviendo constantemente, hasta que se haya derretido, aproximadamente 5 minutos. Añade un chorrito de chocolate derretido a la yema de huevo, mezcla y vierte dentro de la cacerola. Sigue cocinando, sin dejar de mover, hasta que se haya espesado, aproximadamente 2 minutos. Retira del fuego, y añade el extracto de vainilla. Deja enfriar, revolviendo varias veces. 2. Bate la crema para batir con batidora eléctrica, hasta que empiece a espesarse. Añade el azúcar, y sigue batiendo hasta que se formen picos suaves. Envuelve la crema batida en la mezcla de chocolate ya fría, hasta integrar perfectamente. Cubre con plástico adherente y refrigera durante por lo menos 2 horas. Adorna con un copo de crema batida encima.

