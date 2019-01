Mousse de chocolate con licor irlandés Tiempo Total 4 H 45 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 35 Min Porciones 6 Esta receta se prepara con chocolate para repostería (amargo o semiamargo) y licor de crema irlandesa, Ingredientes 6 huevos, separados

1/2 taza de azúcar refinada

1 taza de crema para batir, fría

3 1/2 cucharadas de licor de crema irlandesa (ej. Baileys®)

Coloca el chocolate en un recipiente apto para el horno de microondas. Calienta a potencia baja hasta que esté a punto de derretirse completamente. Revuelve para que se derrita completamente. Envuelve suavemente en la mezcla de crema y yemas. 4. Aparte, bate las claras de huevo con batidora eléctrica (y aspas limpias) a velocidad media-alta, hasta que se sequen y formen picos firmes. Envuelve suavemente en el resto de los ingredientes, hasta integrar perfectamente. 5. Divide el mousse entre 6 dulceras o copas, y refrigera entre 4 y 6 horas antes de servir.

