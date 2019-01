Mousse de chocolate con licor Baileys® Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una receta deliciosa y fácil de preparar con chocolate amargo, Baileys®, crema chantilly y huevos. Lista en 20 minutos. Ingredientes 120 gramos de chocolate amargo, picado

3 huevos, separados

1 cucharada de licor de crema irlandesa Baileys®

1 taza de crema batida tipo chantilly

Derrite el chocolate amargo en una cacerola pequeña a fuego bajo. Retira del fuego y deja enfriar. 2. Mientras, bate las yemas de huevo en un tazón. Sin dejar de batir, agrega el chocolate derretido tibio y el licor de crema irlandesa Envuelve mitad de la crema batida. 3. Aparte, bate las claras de huevo en un tazón limpio y seco (con aspas limpias y secas), hasta que formen picos firmes (punto de turrón). Envuelve en el chocolate. Vierte el mousse en dulceras individuales o copas. Adorna con el resto de la crema batida y la ralladura de chocolate.

