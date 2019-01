Mousse de chocolate con cereza Tiempo Total 2 H 35 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Mousse de chocolate con cerezas y brandy. Delicioso y fácil de hacer con un sabor que te recordará al pastel de chocolate selva negra. Ingredientes 1 1/4 tazas de crema para batir

500 gramos de cerezas en almíbar

1 1/2 cucharadas de brandy

1/2 taza (85 gramos) de chocolate semiamargo picado

2 cucharadas de ralladura de chocolate (opcional) Cómo hacerlo 1. Bate la crema en un tazón grande hasta que tenga la consistencia de crema tipo chantilly. Separa 1/4 taza de la crema batida en un recipiente pequeño, tapa y reserva dentro del refrigerador hasta el momento de servir. 2. Escurre muy bien las cerezas, reservando 1/4 taza del almíbar dentro de una cacerola pequeña. Agrega el brandy al almíbar en la cacerola y calienta hasta que empiece a hervir. 3. Coloca el chocolate en el vaso de la licuadora. Cuando el jarabe con brandy suelte el hervor, vierte inmediatamente sobre el chocolate y licua hasta que el chocolate se haya derretido. Vierte dentro del tazón con la mayor parte de la crema batida, y envuelve con una espátula hasta integrar perfectamente. Envuelve las cerezas, reservando 4 para adornar. Cubre el mousse y refrigera de 2 a 6 horas. 4. Sirve el mousse en 4 copas y agrega 1 cucharada de la crema batida reservada. Adorna cada porción con 1 cereza y 1/2 cucharada de ralladura de chocolate. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.