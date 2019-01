Mousse de chocolate con almendra y naranja Tiempo Total 8 H 30 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Chocolate, almendras y ralladura de naranja hacen de este mousse de chocolate un postre verdaderamente irresistible. Ingredientes 3 tazas de chispas de chocolate semiamargo

3/4 taza de agua

1 naranja, su ralladura

10 huevos, separados

2/3 taza de almendras picadas Cómo hacerlo 1. Coloca el chocolate y el agua en una cacerola. Calienta a fuego bajo, sin dejar de mover, hasta que el chocolate se haya derretido. Retira del fuego, agrega la ralladura de naranja, y deja enfriar. 2. Bate las claras de huevo hasta que estén firmes. 3. Incorpora las yemas de huevo al chocolate derretido ya frío, y bate bien. Agrega una cuarta parte de las claras batidas junto con las almendras, y sigue batiendo hasta integrar. Envuelve suavemente el resto de las claras. 4. Divide el mousse entre diez dulceras individuales. Cubre con plástico adherente y refrigera durante por lo menos 8 horas o toda la noche.

