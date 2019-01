Camarones cítricos Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 45 Min Porciones 6 Camarones marinados en una mezcla de ralladura y jugos de naranja y limón. Si lo deseas, colócalos en brochetases y ásalos al carbón. Ingredientes 2 naranjas, su ralladura y jugo

3 limones, su ralladura y jugo

2 cucharadas de aceite de oliva

½ cucharadita de sal, o al gusto

3 dientes de ajo

1 kg de camarones grandes limpios y desvenados Cómo hacerlo 1. En una licuadora o procesador de alimentos, combina ralladura y jugo de naranja, ralladura y jugo de limón, aceite de oliva, ajo y sal. Ten cuidado con la sal porque el camarón la absorbe muy fácilmente. Licua hasta lograr una consistencia homogénea. 2. Coloca los camarones en un recipiente y vierte la marinada de cítricos sobre ellos. Deja marinar durante 20 minutos a temperatura ambiente. 3. Calienta un sartén antiadherente a fuego medio-alto. Asa los camarones durante 3 minutos por lado, hasta que estén opacos. Si lo deseas, vierte marinada sobre los camarones mientras se cocinan para darles más sabor. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.