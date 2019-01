Mousse de chocolate sin crema Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 7 Prepara este mousse de chocolate con solo tres ingredientes: chocolate, huevos y agua. Sencillo pero delicioso. Ingredientes 1 taza de chispas de chocolate semiamargo

5 cucharadas de agua hirviendo

Aparte, bate las claras de huevo con batidora eléctrica, hasta que estén firmes y secas (punto de turrón). Envuelve en el chocolate derretido.

