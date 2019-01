Brownies con queso crema Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 Brownies de chocolate con una cubierta de queso crema tipo "cheesecake". Muy fáciles de preparar con harina preparada para brownies. Ingredientes 1 paquete (519 gramos) de harina preparada para brownies

1 barra (227 gramos) de queso crema

1 huevo

1/3 taza de azúcar estándar Cómo hacerlo 1. Prepara la masa de los brownies de acuerdo a las instrucciones del paquete. Precalienta el horno a la temperatura indicada en la caja. Engrasa un molde de 23×33 centímetros. 2. Vierte la masa de los brownies dentro del molde engrasado, distribuyéndola uniformemente. 3. Aparte, bate el queso crema con el huevo y el azúcar, hasta tener una consistencia uniforme. Vierte sobre la masa de los brownies y forma un remolino con ayuda de un cuchillo para darle un aspecto marmoleado. 4. Hornea de acuerdo a las instrucciones del paquete de harina, hasta que los brownies pasen la prueba del palillo. Deja enfriar dentro del molde y corta en cuadros. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.