Brownies de chocolate y calabacita Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 Deliciosa receta de brownies con cocoa, calabacitas ralladas y nueces picadas, cubiertos con betún de chocolate con un toque de vainilla. Ingredientes 1/2 taza de aceite vegetal

1 1/2 tazas de azúcar estándar

2 cucharaditas de extracto de vainilla

2 tazas de harina de trigo

1/2 taza de cocoa natural en polvo

1 1/2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de sal

2 tazas de calabacitas ralladas

1/2 taza de nueces de Castilla picadas Betún 6 cucharadas de cocoa natural en polvo

1/4 taza de margarina

2 tazas de azúcar glass

1/4 taza de leche

1. Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Engrasa y enharina un molde de 23×33 centímetros. 2. Mezcla el aceite, azúcar y 2 cucharaditas de vainilla en un tazón, hasta integrar bien. 3. Aparte, mezcla la harina, 1/2 taza de cocoa, bicarbonato y sal. Añade a los ingredientes húmedos, y mezcla bien. Envuelve las calabacitas y nueces. Vierte la masa dentro del molde engrasado, distribuyendo uniformemente. 4. Hornea entre 25 y 30 minutos en el horno precalentado, hasta que los brownies se sientan esponjosos al tacto. 5. Para preparar el betún, derrite la margarina con la cocoa, mezclando para integrar bien; deja enfriar. Mientras, bate en un tazón el azúcar glass con la leche y 1/2 cucharadita de vainilla. Incorpora la cocoa con margarina. 6. Unta este betún sobre los brownies antes de cortarlos en cuadros.

