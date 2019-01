Pollo al horno con mostaza y ajo Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 1 H 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Pollo entero cocido al horno con vino blanco, cubierto de mostaza y relleno de limón y ajo. Jugoso y sabroso. Ingredientes 1/2 taza de vino blanco seco

2 limones amarillos, cortados a la mitad

6 dientes de ajo grandes

1 pollo entero de 2 kilos

1 1/2 cucharaditas de mantequilla fría

2 cucharadas de mostaza

Precalienta el horno a 220 °C (425 °F). Vierte el vino dentro de un sartén de hierro lo suficientemente grande para dar cabida al pollo entero; reserva. 2. Coloca las mitades de limón dentro del pollo. Unta mitad de la mantequilla bajo la piel de la pechuga. Unta la mostaza sobre toda la piel del pollo, luego sazona con sal y pimienta. Coloca dentro del sartén con el vino. 3. Hornea el pollo durante 15 minutos, luego reduce la temperatura a 180 °C (350 °F), y hornea hasta que se haya cocido completamente, aproximadamente 1 hora más.

