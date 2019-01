Pollo al horno con especias Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Pollo entero al horno sazonado con cuatro diferentes especias en polvo y un toque de azúcar. Se marina durante 24 horas. Ingredientes 2 cucharaditas de sal

1 cucharadita de azúcar blanca

1/8 de cucharadita de clavos molidos

1/8 cucharadita de pimienta gorda molida

1/8 cucharadita de nuez moscada molida

1/8 cucharadita de canela molida

1 pollo entero de 2 kilos

Mezcla la sal, azúcar, clavos, pimienta gorda, nuez moscada y canela en un tazón. Sazona el exterior del pollo con las especias. Tapa muy bien y deja reposar dentro del refrigerador durante 24 horas. 2. Al día siguiente, precalienta el horno a 250 °C. 3. Coloca el ajo dentro del pollo, y acomoda el pollo, pechuga hacia abajo, sobre la rejilla de una fuente de horno. 4. Hornea durante 15 minutos en el horno precalentado. Reduce el fuego a 225 °C, y hornea durante 15 minutos más. Baña el pollo con sus propios jugos, y cocina durante 30 minutos más, o hasta que se haya cocido completamente. Saca del horno, cubre con papel aluminio y deja reposar durante 20 minutos antes de cortar.

