Pollo al horno fácil con limón Tiempo Total 3 H 10 Min Tiempo Activo 3 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Pollo entero con un toque de limón y pimentón (páprika), rostizado lentamente en el horno. ¡Suave y jugoso! Ingredientes 1 pollo entero de 2 kilos

2 cucharadas de sal

1 limón, cortado a la mitad

1 cucharada de pimentón (páprika)

1 taza de agua Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 150 °C (300 °F). 2. Sazona el pollo con sal por dentro y por fuera. Exprime el jugo de limón sobre la piel del pollo y espolvorea con pimentón por todos lados. Coloca las mitades de limón exprimidas dentro del pollo, y acomoda el pollo, con la pechuga hacia arriba, dentro de un refractario o molde para hornear. Agrega unas cucharadas de agua sobre el pollo para evitar que se seque. 3. Hornea el pollo en el horno precalentado durante 3 horas, bañando con sus jugos de vez en cuando.

