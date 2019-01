Pollo relleno de arroz con pasas Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 7 Pollo entero relleno de arroz con pasas y especias, y cocido al horno. Esta receta es muy fácil de preparar para una fecha especial o cualquier otro día de la semana. Ingredientes 2 cucharadas de aceite comestible

2 pollos enteros de 1 a 1.5 kilos cada uno

3 tazas de arroz blanco cocido

1 taza de uvas pasas

1 cebolla, picada

1 cucharada de cúrcuma en polvo

3 cucharadas de mantequilla

Sal y pimienta negra molida al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). 2. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Cuando el aceite esté caliente, agrega la cebolla y sofríe hasta que se vea transparente. Incorpora la cúrcuma y las pasas, y sofríe durante unos minutos más, hasta que las pasas se hayan suavizado. Luego incorpora el arroz, y sazona con sal; mezcla bien y cocina, moviendo de vez en cuando, durante unos minutos más. 3. Unta la mantequilla sobre toda la piel de los pollos, y espolvorea con sal y pimienta. Rellena los pollos con cantidades iguales de arroz. 4. Acomoda ambos pollos dentro de un refractario rectangular grande y hornea durante 1 hora, o hasta que los pollos se vean ligeramente dorados y su carne se haya cocido completamente.

