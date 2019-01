Cupcakes de chocolate y tres leches Tiempo Total 2 H 40 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 16 Cupcakes esponjosos de chocolate bañados en salsa de tres leches con chocolate y cubiertos con crema batida con un toque de vainilla. Ingredientes Tres leches 2 cucharadas de leche

2 cucharadas de mantequilla

1 taza de harina de trigo

3 cucharadas de cococa natural en polvo

1 cucharadita de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal fina

3 huevos

1 taza + 2 cucharadas de azúcar

1 taza de leche evaporada

1 tetrapak (250 mililitros) de media crema

1 lata (397 gramos) de leche condensada

1/3 taza de chocolate semiamargo derretido Betún 2/3 taza de crema para batir fría

1. Precalienta el horno a 180 °C. Forra 16 moldes para muffin con capacillos de papel. 2. Calienta a fuego bajo la leche con la mantequilla, hasta que se haya derretido. Deja enfriar. Mientras, cierne la harina con la cocoa, polvo para hornear y sal. Reserva. 3. Bate los huevos con el azúcar hasta que se esponjen. Agrega los polvos, vainilla y leche con mantequilla a temperatura ambiente. Bate a velocidad media hasta tener una masa uniforme. 4. Divide la masa entre los moldes, llenándolos a cucharadas hasta la mitad de su capacidad. 5. Hornea en el horno precalentado hasta que pasen la prueba del palillo, entre 15 y 18 minutos. Retira del horno y coloca los moldes sobre una rejilla de alambre para que los pastelitos se entibien. 6. Bate la leche evaporada con la media crema, leche condensada y chocolate derretido, hasta integrar perfectamente. 7. Pica varias veces los cupcakes tibios con un tenedor o picahielo. Agrega 1 cucharada de las tres leches sobre cada cupcake y repite el procedimiento dos veces. Cubre los cupcakes con plástico adherente y refrigera entre 2 y 4 horas. 8. Para decorar, bate la leche para batir junto con la vainilla, hasta alcanzar el punto chantilly. Coloca un copo de crema batida sobre cada cupcake justo antes de servir.

