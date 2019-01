Pastel de chocolate y tres leches gourmet Tiempo Total 4 H 45 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 1 H Porciones 12 Dos capas de pastel de chocolate casero bañadas con tres leches y chocolate, y cubiertas con crema batida con un toque de vainilla. ¡La versión mejorada de la receta tradicional de pastel de tres leches! Ingredientes Tres leches 2 cucharaditas de café instantáneo

3/4 taza de agua hirviendo

1/2 taza de cocoa natural en polvo

1 3/4 tazas de harina de trigo

2 cucharaditas de polvo para hornear

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de sal

1 1/4 tazas de azúcar estándar

5 yemas de huevo

1/2 taza de aceite vegetal

1 cucharadita de extracto de vainilla

8 huevos claras de huevo

3/4 cucharadita de cremor tártaro

1 tetrapak (250 mililitros) de media crema

1 lata (397 gramos) de leche condensada

1 lata (378 gramos) de leche evaporada entera

1/4 taza de ron

1 pizca de sal

100 gramos de chocolate semiamargo, derretido Relleno y cubierta 3 tazas de crema para batir bien fría

1 cucharadita de vainilla

1. Precalienta el horno a 160 ºC. Engrasa y enharina dos moldes para hornear de 23 centímetros de diámetro. 2. Disuelve el café instantáneo en el agua hirviendo. Vierte dentro de una tazón y agrega poco a poco la cocoa, batiendo con un batidor de globo para deshacer todos los grumos. Deja enfriar. 3. Mientras, cierne la harina, polvo para hornear, bicarbonato, cal y mitad del azúcar dentro de un tazón grande. Reserva. 4. Coloca las yemas de huevo, aceite y vainilla en otro tazón, y bate con con batidor de globo hasta integrar. Añade el café ya frío y bate hasta tener una mezcla homogénea. Vierte estos ingredientes húmedos dentro del tazón con los polvos, batiendo con el batidor de globo hasta tener una masa uniforme. Reserva. 5. Coloca las claras de huevo en un tazón limpio y seco. Agrega el cremor tártaro y bate con batidora eléctrica a velocidad media-alta hasta que se esponjen, entre 1 y 2 minutos. Sin dejar de batir, agrega poco a poco el resto del azúcar. Sigue batiendo durante 2 minutos más o hasta que se formen picos firmes. 6. Vierte una tercera parte de las claras dentro del tazón con la masa del pastel, y envuelve MUY suavemente con ayuda de una espátula hasta integrar perfectamente. Agrega el resto de las claras en dos tandas, envolviendo muy bien antes de agregar la última parte. 7. Vierte cantidades iguales de la masa dentro de los moldes engrasados y enharinados. Hornea de lado a lado sobre la misma parrilla del horno, hasta que pasen la prueba del palillo, entre 40 y 45 minutos. Rota ambos moldes a la mitad del proceso de cocción para que la masa se cueza uniformemente. Deja los panes enfriar durante 10 minutos dentro del molde, luego desmolda con mucho cuidado y coloca sobre una rejilla de alambre para que se enfríen completamente. Lava y seca los moldes. Pastel 9. Licua la media crema con la leche condensada, leche evaporada, ron y pizca de sal. Con la licuadora encendida, vierte poco a poco el chocolate derretido y sigue licuando hasta integrar bien. Divide en dos porciones iguales. 10. Una vez que los panes se hayan enfriado, regrésalos a los moldes. Pica varias veces con un tenedor o cuchillo filoso. Vierte poco a poco sobre uno de los panes mitad de las tres leches, esperando a que se absorba antes de agregar más. Repite el proceso con el otro pan y el resto de las tres leches. Tapa los panes con plástico adherente y refrigera durante por lo menos 2 horas. Tres leches 12. Coloca la crema para batir dentro de un tazón y bate con batidora eléctrica hasta que empiece a espesarse. Sin dejar de batir, agrega la vainilla y sigue batiendo hasta que se haya espesado por completo y tenga la consistencia de crema chantilly. 13. Para armar el pastel, invierte uno de los panes sobre un platón, cuidando de no derramar el líquido que no se haya absorbido. Unta sobre este pan una tercera parte de la crema batida. Invierte sobre un plato el otro pan, luego colócalo encima del pan con la crema. Unta el resto de la crema batida sobre el segundo pan y las orillas de todo el pastel. Refrigera durante por lo menos 15 minutos para que la crema se endurezca un poco. 14. Saca del refrigerador justo antes de servir. Si lo deseas, cierne una cucharadita de cocoa sobre el pastel o espolvorea con granillo de chocolate. Relleno y cubierta

