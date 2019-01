Sandwichón dulce Tiempo Total 2 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Rollo de rebanadas de pan blanco unidas entre sí, relleno de mermeladas de fresa y piña. Una receta fácil que le encantará, especialmente a los niños. Ingredientes 1 bolsa (460 gramos) de pan blanco de caja

400 gramos de mermelada de fresa

400 gramos de mermelada de piña

1 vaso de agua purificada

1. Retira las orillas de todas las rebanadas del pan blanco con un chuchillo.

7. Acomoda las rebanadas de pan sobre la toalla húmeda, encimando ligeramente las orillas para formar un cuadro que quepa dentro de la servilleta. Humedece las orillas de cada rebanada con un poco de agua purificada y aplástalas de forma que queden unidas entre sí.

13. Una vez que hayas unido todo el pan, unta cada hilera de pan con mermelada, alternando verticalmente los sabores: una hilera de mermelada de fresa y otra de piña.

19. Con ayuda de la servilleta y aplicando un poco de presión, enrolla cuidadosamente el pan de modo que no se despegue ninguna pieza. Deja el rollo envuelto en la servilleta y refrigera durante 2 o 3 horas.

25. Una vez frío, corta en rebanadas y sirve.

