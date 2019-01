Fajitas de pollo en crema de champiñones y vino Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 5 Fajitas de pollo y mitades de champiñones frescos guisados con crema y vino blanco. Si lo prefieres, sustituye el vino blanco por caldo de pollo. Ingredientes 750 gramos de fajitas de pollo

Sal y pimienta negra molida

1/2 taza de harina

3 cucharadas de aceite

1/2 cebolla, picada 250 gramos de champiñones frescos, cortados a la mitad

1 taza de vino blanco

1 taza de crema

1. Salpimienta las fajitas de pollo y espolvorea uniformemente con harina. 2. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega las fajitas de pollo enharinadas, y fríe hasta que se hayan dorado uniformemente. Retira del fuego. 3. Calienta el resto del aceite en otro sartén limpio a fuego medio. Agrega la cebolla y los champiñones, y sofríe hasta que se haya suavizado, aproximadamente 8 minutos. Agrega el vino blanco y deja que se evapore el alcohol. Luego vierte la crema y mezcla bien. 4. Cuando el guiso de champiñones empiece a hervir, incorpora las fajitas de pollo doradas. Cocina todo junto a fuego moderado durante 15 minutos, o hasta que el pollo se haya cocido completamente. 5. Sirve caliente y espolvorea con perejil picado.

