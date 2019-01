Mollejas de pollo en crema de champiñones Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Mollejas de pollo cocinadas en el horno de microondas con una sopa cremosa de chamiñones y un poco de páprika para darle un mejor sazón. Ingredientes 1 kg de mollejas de pollo

1/2 taza de harina

1/4 cucharadita de páprika

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de aceite de oliva

3 latas (300 gramos cada una) de crema de champiñones

1. Limpia y enjuaga las mollejas. Asegura que no quede ninguna materia verde. Coloca las mollejas limpias en un tazón. Mezcla la harina, páprika, sal y pimienta en otro tazón chico. Vierte la mezcla sobre las mollejas y revuelve bien para que queden cubiertas. 2. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Dora las mollejas sazonadas en el aceite. Ya listas, escurre el aceite y ponlas en un tazón de vidrio. 3. En un tazón mediano, mezcla la crema de champiõnes y el agua. Vierte la mezcla sobre las mollejas, tapa y cocina en el microondas por 15 minutos a temperatura alta. 4. Revuelve, vuelve a tapar y cocina unos 10 minutos más. Checa que las mollejas se hayan ablandado, de lo contrario, cocínalas otros 5 minutos más. Retíralas del microondas y permite que reposen durante 5 minutos antes de servir.

