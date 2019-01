Papa al horno de microondas Tiempo Total 12 Min Tiempo Activo 11 Min Tiempo Prep 1 Min Porciones 1 Papa entera con mantequilla, queso y crema ácida, cocida en el microondas. Prepara esta receta fácil y rápida en cuestión de minutos. Ingredientes 1 papa grande

1 cucharadas de mantequilla o margarina

3 cucharadas de queso amarillo rallado

Sal y pimienta al gusto

Sazona la papa con sal y pimienta, y machaca la pulpa ligeramente con ayuda de un tenedor. Coloca encima la mantequilla y 2 cucharadas de queso. Regresa al horno de microondas y cocina durante 1 minuto más, hasta que se haya derretido el queso. 4. Retira del horno y agrega el resto del queso y la crema. Sirve inmediatamente.

