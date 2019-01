Tortitas de huazontles con queso en salsa roja Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Huazontles rellenos de queso Oaxaca, capeados con huevo y guisados en una salsa de jitomates asados. Ingredientes 1 kilo de huazontles, muy limpios

Sal al gusto

1/2 taza de aceite

250 gramos de queso Oaxaca, deshebrado

4 huevos, separados 250 gramos de harina de trigo

1 kilo de jitomates guaje, asados y pelados

1/4 de cebolla

1 diente de ajo

1 cucharada de caldo de pollo granulado Cómo hacerlo 1. Separa los ramitos de los tallos de los huazontles y cuece en agua hirviendo con sal, hasta que estén suaves. Escurre muy bien. 2. Calienta el aceite en una cacerola profunda a fuego medio-alto. 3. Bate las claras de huevo hasta que estén duras, aproximadamente 5 minutos. Agrega las yemas, y bate 1 minuto más. 4. Forma bolitas de huazontles rellenas de queso Oaxaca, apretando con tus manos para compactar bien y mantener los huazontles juntos. Pasa por la harina y sumerge en el huevo batido. Fríe en el aceite caliente hasta que haya tomado un tono dorado claro. Saca del aceite y coloca sobre toallas de papel absorbente para escurrir el exceso de grasa. Repite el procedimiento hasta terminar con los huazontles y el queso. 5. Repite el procedimiento hasta terminar con los huazontles y el queso. 6. Licua los jitomates asados junto con la cebolla, ajo y caldo de pollo granulado, hasta tener una salsa homogénea. Vierte dentro de una cacerola limpia, y deja que hierva a fuego moderado durante unos minutos, hasta que los sabores se hayan integrado. 7. Luego, agrega las tortitas fritas y escurridas. Cocina durante 5 minutos. Rectifica el sazón. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.