Sopa de calabaza en microondas Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Una sopa cremosa de calabaza que se prepara en el microondas. Ajusta las cantidades de nuez moscada, clavo y canela a tu gusto. Ingredientes 1 kg de pulpa de calabaza en cubos

2 cebollas picadas

1 cucharada de mantequilla

4 tazas de caldo de vegetales

½ taza de crema para batir Sal y pimienta al gusto

1 pizca de nuez moscada

1 pizca de clavo de olor molido

En un tazón de vidrio, combina la calabaza, cebolla y mantequilla. Tapa y calienta en el microondas durante 4 minutos. Retira la cáscara de la calabaza. Agrega el caldo y cocina en alto de 20 a 25 minutos. Licua la mezcla hasta obtener un puré homogéneo. Agrega la crema, sal y pimienta y cocina en el microondas otros 3-4 minutos a temperatura alta, hasta que la mezcla se caliente bien. Sazona con la nuez moscada, clavo y canela al gusto.

