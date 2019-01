Fajitas de pollo al cilantro Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Fajitas de pollo marinadas en una salsa de cilantro, y guisadas con cebolla y pimientos de diferentes colores. Ingredientes 750 gramos de fajitas de pollo

Sal al gusto

2 cucharadas de aceite comestible

1 cebolla grande, cortada en uñas

3 pimientos morrón de diferentes colores, cortados en rajas

2 cucharadas de jugo de limón 1 cucharada de salsa de soya

1 cucharada de salsa inglesa

1/2 manojo de cilantro, sus hojas

1 diente de ajo, finamente picado

1. Mezcla en un recipiente el jugo de limón con la salsa de soya, salsa inglesa, cilantro, ajo y chile en polvo. Agrega las fajitas de pollo, revuelve muy bien y deja marinar dentro del refrigerador durante por lo menos 1 hora y no más de 8 horas. 2. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Escurre muy bien las fajitas de pollo y cocina en el aceite caliente, moviendo de vez en cuando, hasta que se hayan dorado ligeramente, aproximadamente 6 minutos. Retira las fajitas del sartén y envuelve en papel aluminio para mantenerlas calientes. 3. Calienta el resto del aceite en el mismo sartén. Agrega los pimientos, y cebolla, y sofríe, moviendo constantemente, hasta que la cebolla se vea transparente y los chiles se hayan suavizado, aproximadamente 8 minutos. 4. Regresa las fajitas de pollo al sartén, revuelve muy bien, y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que los sabores se hayan integrado, aproximadamente 5 minutos más.

