Pan dulce de mango con coco Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 20 Este pan dulce en forma de panqué se prepara con mango, coco, pasas y nuez de Castilla. Una receta diferente que será del agrado de toda tu familia. Ingredientes 2 tazas de harina

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

1/2 cucharadita de sal

2 cucharaditas de canela molida

1/2 taza de mantequilla, suavizada

1/2 taza de aceite vegetal

1 1/2 tazas de azúcar estándar 3 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

3 tazas de pulpa de mango picada

1/2 taza de uvas pasa

1/2 taza de nuez de Castilla picada

1/2 taza de coco seco rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Engrasa ligeramente dos moldes para panqué de 23×13 centímetros. 2. Cierne la harina, bicarbonato, sal y canela en un tazón grande. 3. Aparte, bate la mantequilla con el aceite y el azúcar, hasta que se esponje. Sin dejar de batir, agrega uno por uno los huevos, batiendo bien después de cada adición. Incorpora la vainilla. Vierte dentro del tazón con los polvos, y mezcla hasta integrar. Envuelve el mango, pasas, nueces y coco, mezclando solo lo suficiente como para integrar uniformemente. 4. Vierte la masa dentro de los moldes engrasados y deja reposar durante 20 minutos antes de hornear. Hornea entre 50 y 60 minutos, o hasta que pase la prueba del palillo.

