Hot cakes de papa con cebolla Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Deliciosos hot cakes salados de papa, ideales para el desayuno de fin de semana. Sírvelos con crema y/o aguacate encima. Ingredientes 5 papas, peladas y ralladas

2 huevos, batidos

1 cebolla, finamente picada

3 cucharadas de harina de trigo

Sal y pimienta al gusto

Mezcla las papas, huevos, cebolla, harina, sal y pimienta en un tazón grande. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto. Pon cucharadas copeteadas de la masa en el sartén, y aplana ligeramente con una espátula. Cocina durante 4 minutos por lado, hasta que se se hayan dorado ligeramente. Sirve inmediatamente.

