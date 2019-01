Hot cakes de manzana en el horno Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Receta de hot cakes con trocitos de manzana, preparados fácilmente en la licuadora y cocidos en el horno. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

1 manzana, descorazonada y picada

6 huevos

1 taza de harina de trigo

1. Precalienta el horno a 230 °C (450 °F). Coloca la mantequilla y manzana en una cazuela de hierro, y coloca dentro del horno mientras se precalienta. Cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que las manzanas empiecen a suavizarse. 2. Mientras, coloca los huevos, harina y leche dentro del vaso de la licuadora; licua hasta tener un puré uniforme. Vierte sobre las manzanas en la cazuela caliente, y revuelve rápidamente para mezclar bien. Regresa la cazuela al horno y hornea durante 15 minutos. Reduce el fuego a 190 °C (375 °F) y hornea durante 10 minutos más, hasta que la superficie haya tomado un tono café dorado.

