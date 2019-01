Galletas de vainilla Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 45 Min Porciones 35 Galletas de vainilla con un toque de ron. Sencillas y fáciles, pero deliciosas acompañadas con una buena taza de café. Ingredientes 250 gramos de harina

1 cucharadita rasa de polvo para hornear

100 gramos de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharada de ron

2 cucharadas de agua

100 gramos de mantequilla fría y en trozos

1 cucharadita rasa de polvo para hornear

100 gramos de azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharada de ron

2 cucharadas de agua

100 gramos de mantequilla fría y en trozos

Azúcar estándar para espolvorear Cómo hacerlo 1. Cierne el harina junto con el polvo para hornear y colócala sobre la mesa de trabajo formando un pozo en el centro. Agrega los 100 gramos de azúcar, vainilla, ron agua y mantequilla. 2. Mezcla y trabaja los ingredientes con una espátula, evitando el contacto con las manos, hasta tener una masa homogénea. 3. Espolvorea un poco de harina sobre la mesa y divide la masa en dos partes. Forma 2 rollos de aproximadamente 3 centímetros de diámetro cada uno y espolvoréalos con el azúcar estándar. Refrigera durante 30 minutos. 4. Precalienta el horno a 210 °C. Engrasa y eharina una charola para hornear grande. 5. Saca los rollos de masa del refrigerador y córtalos en rebanadas de 1.5 centímetros de grosor. Coloca las rebanadas sobre la charola engrasada y hornea hasta que estén firmes, aproximadamente 15 minutos.

