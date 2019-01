Hot cakes en el horno Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Hot cakes fáciles de preparar dentro de un molde para hornear y cocidos en el horno. Prepáralos en solo cinco minutos y hornéalos durante 20 minutos más. Ingredientes 3 cucharadas de azúcar estándar

1/2 cucharadita de canela molida

1/3 taza de mantequilla

4 huevos

1 taza de leche

1 taza de harina de trigo

1 cucharada de azúcar glass Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 220 ºC (425 ºF). Mezcla el azúcar y la canela en un tazón pequeño. Reserva. 2. Coloca la mantequilla en un molde para hornear de 9 centímetros de diámetro, y calienta dentro del horno hasta que se haya derretido. Licua los huevos con la leche. Agrega la harina al vaso de la licuadora y licua de nuevo hasta integrar bien. Vierte la masa dentro del molde caliente. Espolvorea con azúcar y canela. 3. Hornea en el horno precalentado entre 20 y 25 minutos, o hasta que se haya inflado y tenga un tono café dorado. Espolvorea con azúcar glass. Sirve caliente.

