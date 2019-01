Hot cakes horneados con salchicha Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Prepara estos hot cakes en el horno fácil y rápidamente. Hornea solamente un hot cake gigante con salchichas, luego córtalo en piezas individuales. Ingredientes 500 gramos de salchichas de cerdo

1 3/4 tazas de harina de trigo

4 cucharaditas de polvo para hornear

5 cucharaditas de azúcar blanca

1 cucharadita de sal

3 huevos

1 1/2 tazas de leche

3 cucharadas de mantequilla, derretida Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 230 ºC (450 ºF). Engrasa una charola para hornear con bordes de 25×38 centímetros. 2. Coloca las salchichas en un sartén y cocina a fuego medio-alto hasta que se hayan dorado ligera y uniformemente. Escurre sobre toallas de papel. 3. Cierne el harina junto con al polvo para hornear, azúcar blanca y sal. Reserva. 4. Bate los huevos en un tazón grande hasta que se esponjen. Añade la leche y la mantequila; mezcla bien. Agrega poco a poco los los polvos cernidos, y sigue batiendo hasta integrar perfectamente. Vierte dentro de la charola engrasada. Acomoda las salchichas sobre la masa. 5. Hornea en el horno precalentado hasta que los hot cakes estén ligeramente dorados y completamente cocidos, aproximadamente 15 minutos. Corta en 10 piezas y sirve calientes. Acompaña con mantequilla y miel de maple. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.