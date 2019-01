Café de olla con chocolate Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Prepara este tradicional café de olla con chocolate de mesa, café molido y un toque de canela y clavo. Ingredientes 1 litro de agua

1/2 tablilla de chocolate de mesa

1 raja de canela

1 clavo de olor

1/3 taza de café molido, o al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el agua en una olla a fuego alto, hasta que empiece a hervir. Agrega el chocolate, canela y clavo de olor, y reduce el fuego a bajo inmediatamente. Deja que la mezcla hierva suavemente durante 15 minutos. Mueve de vez en cuando. Añade el café y apaga. Mezcla y deja reposar unos minutos, hasta que el café se haya asentado. 2. Cuela y sirve inmediatamente. Si lo prefieres más dulce, endulza con piloncillo granulado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.