Papas gratinadas a la parmesana Tiempo Total 2 H 10 Min Tiempo Activo 1 H 50 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Rebanadas delgadas de papa con un toque de chile en polvo bañadas con crema y cubiertas con queso parmesano. Estas papas se hornean hasta que el queso parmesano se dora a la perfección. Perfectas para acompañar un buen corte de carne. Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

1 cucharadita de ajo muy finamente picado

1.5 kilos de papas blancas

Sal y pimienta al gusto

1/2 cucharadita de chile en polvo, o al gusto

1 taza de crema para batir

Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa con mantequilla un molde refractario rectangular y distribuye en el fondo del mismo el ajo picado. 2. Pela las papas y córtalas en rebanadas delgadas de aproximadamente 25 milímetros. Acomoda una capa de papas en el refractario. Sazona con muy poca sal (recuerda que el queso es salado), pimienta y chile en polvo. Rocía con crema para batir y espolvorea con queso parmesano. Repite el procedimiento hasta terminar con una capa de queso que cubra toda la superficie de las papas. 3. Cubre el refractario con papel aluminio y hornea durante 1 hora y 30 minutos en el horno precalentado. Pasado ese tiempo, destapa las papas y hornea de 15 a 20 minutos más, hasta que el queso se haya dorado al gusto. 4. Saca las papas del horno y deja reposar unos minutos antes de servir.

