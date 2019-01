Ensalada mediterránea fácil Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 Una receta de ensalada de lechuga con pepino, jitomate y queso feta, aderezada simplemente con un buen aceite de oliva y una pizca de chile en polvo. Sencilla pero saludable y nutritiva. Ingredientes 1/2 lechuga orejona fresca, en trozos pequeños

125 gramos de jitomates cherry o uva, cortados a la mitad

1/2 pepino europeo, cortado en medias lunas

15 aceitunas negras sin hueso, cortadas a la mitad

150 gramos de queso feta desmoronado

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 pizca de sal

1 pizca de chile en polvo Cómo hacerlo 1. Mezcla en una ensaladera la lechuga, jitomates, pepino, aceitunas y queso feta. Rocía con el aceite de oliva y espolvorea con sal y chile en polvo. Revuelve muy bien.

