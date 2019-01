Salsa yucateca de habanero Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 2 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 La receta tradicional de la compañera inseparable de la cochinita pibil: cebolla morada y chiles habaneros en una cantidad generosa de jugo de limón. Ingredientes 1 cebolla morada grande, cortada en medias lunas delgadas

10 chiles habaneros, rebanados

20 limones agrios, su jugo

Sal al gusto Cómo hacerlo 1. Mezcla la cebolla morada con los chiles habaneros y el jugo de limón en un recipiente de vidrio o cerámica. Sazona con sal y deja reposar durante por lo menos 2 horas. 2. Sirve sobre cochinita pibil, pollo pibil o pescado pibil. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.