Enfrijoladas de Oaxaca con panela Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 10 Deliciosa receta de enfrijoladas oaxaqueñas en salsa de frijol negro con chile de árbol y el tradicional toque de hojas de aguacate. Sírvelas con panela, crema y aguacate... y, si lo deseas, rellena con pollo o tasajo. Ingredientes 2 cucharadas de aceite comestible

1/2 cebolla blanca pequeña, picada

3 chiles de árbol secos, troceados

4 hojas de aguacate secas

3 dientes de ajo, sin pelar

1/2 taza de caldo de pollo

3 tazas de frijoles negros cocidos (con todo y caldo) 1/2 cucharadita de caldo de pollo granulado, o al gusto

1/4 taza de aceite comestible

10 tortillas de maíz

250 gramos de panela, cortada en cubos

1 cebolla morada, cortada en medias lunas

1/2 taza de crema espesa

Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén pequeño a fuego medio. Agrega la cebolla y los chiles, y sofríe hasta que la cebolla se haya dorado ligeramente. Vierte dentro del vaso de la licuadora. 2. Calienta un comal o sartén a fuego medio, y asa las hojas de aguacate junto con los dientes de ajo. Retira las hojas de aguacate después de 1 o 2 minutos, y sigue asando el ajo hasta que su cáscara se haya quemado uniformemente. Pela el ajo y agrega al vaso de la licuadora junto con las hojas de aguacate. Incorpora el caldo de pollo, y licua hasta tener una consistencia homogénea. 3. Con la licuadora encendida, agrega poco a poco los frijoles negros y sigue licuando hasta tener una salsa espesa. Si es necesario licua en dos tandas. 4. Vierte la salsa de frijol dentro del sartén en que doraste la cebolla y agrega el caldo de pollo granulado; cocina a fuego medio, sin dejar de mover, hasta que los sabores se hayan integrado, aproximadamente 10 minutos. Retira del fuego, tapa y reserva. 5. Calienta 1/4 de aceite en un sartén pequeño a fuego medio-alto. Pasa las tortillas por el aceite caliente solo durante unos segundos para que se suavicen (evita que se doren las orillas). Escurre el exceso de grasa sobre toallas de papel. 6. Calienta de nuevo la salsa de frijol a fuego moderado. Si se espesó demasiado, agrega 1/4 de taza de agua caliente o caldo de pollo y mezcla bien. Cuando la salsa empiece a hervir suavemente, sumerge una por una las tortillas. 7. Dobla las tortillas enfrijoladas y baña con un poco más de salsa. Agrega encima cubos de panela, cebolla morada y crema. Acompaña con rebanadas de aguacate.

