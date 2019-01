Sopa de lentejas con chuletas ahumadas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Riquísima receta de sopa de lentejas con chuleta de puerco ahumada, en caldillo de tomate verde con un poco de jitomate y cebolla. Ingredientes 500 gramos de lentejas

8 chuletas ahumadas de cerdo

10 tomates verdes (tomatillo)

1 jitomate (tomate rojo)

1 cebolla

Lava muy bien las lentejas, enjuaga con agua limpia y coloca dentro de una cacerola. Cubre con agua, dependiendo de lo caldudas que las quieras, y calienta a fuego medio-alto, hasta que empiecen a hervir. Reduce el fuego a medio-bajo y cocina, sin tapar, durante 20 minutos. 2. Mientras, cuece aparte los tomates con el jitomate hasta que estén suaves. Licua junto con la cebolla y cuela sobre las lentejas. 3. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Fríe las chuletas hasta que se hayan dorado por ambos lados. Corta en cuadritos y agrega a las lentejas después de los primeros 20 minutos de cocción. Cocina durante 10 minutos más, o hasta que las lentejas estén suaves.

