Tamales de camarones frescos Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 45 Min Porciones 25 Tamales de maíz rellenos de camarones enteros y una salsa sencilla de jitomate. Una receta fácil, aunque un poco laboriosa. Ingredientes 25 camarones

1 cebolla, cuarteada

3 dientes de ajo

1 rama de epazote

Sal al gusto

1 kilo de jitomates 1 cucharadita de aceite

350 gramos de manteca de puerco

750 gramos de harina de maíz para tamales

2 cucharadas de polvo para hornear

Coloca los camarones, 1/4 de cebolla, 2 dientes de ajo, epazote, 1 1/2 tazas de agua y sal en una cacerola. Cuece a fuego medio hasta que los camarones tomen un tono rosado, aproximadamente 3 minutos desde el momento el que el agua empiece a hervir. Saca los camarones y cuela el caldo. Reserva. (Ver nota) 2. Cuece los jitomates en agua hirviendo con el resto de la cebolla y el ajo, hasta que su cáscara empiece a desprenderse, aproximadamente 5 minutos. Pela los jitomates y licua junto con la cebolla y el ajo. 3. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Vierte la salsa anterior, sazona con sal y fríe durante unos minutos para que los sabores se integren. 4. Bate la manteca de puerco en un tazón grande, hasta que se esponje. Agrega la harina de maíz, alternando con el caldo de camarón, y batiendo muy bien después de cada adición. Añade el polvo para hornear y sigue batiendo hasta que la masa se haya esponjado. (Pon una bolita de masa dentro de un vaso con agua fría, y si la masa flota, significa que está lista, de lo contrario, sigue batiendo para introducir más aire.) 5. Para armar los tamales, unta 2 cucharadas de la masa en una hoja de maíz, agrega 1 cucharada de salsa de jitomate y 1 camarón cocido. Envuelve. 6. Acomoda los tamales parados sobre la parilla de una olla vaporera con agua. Tapa y cuece al vapor durante 1 hora, o hasta que el tamal se separe completamente de la hoja.

