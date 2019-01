Pierna de puerco para lonches Gemma Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 55 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Prepara esta pierna de puerco para tus lonches o tortas Gemma con solo ingredientes básicos. Encuentra en este mismo sitio la receta de los lonches. Ingredientes 1 kilo de pierna de puerco entera

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

2 hojas de laurel

1. Coloca la pierna de puerco en una olla y cubre con agua. Agrega la cebolla, ajo, laurel y sal. Calienta a fuego alto hasta que hierva, luego reduce el fuego a medio-bajo, tapa y cocina hasta que la carne esté suave, aproximadamente 50 minutos. 2. Saca la carne de la olla y corta en rebanadas muy delgadas. 3. Cuela el caldo y reserva para preparar la salsa de estos deliciosos lonches Gemma.

