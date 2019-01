Mini brownies de chocolate Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 16 Brownies de chocolate con puré de manzana. Esta receta lleva menos azúcar que las recetas tradicionales, por lo que contienen menos calorías. Ingredientes 3 claras de huevo

1/4 taza de puré de manzana

2 cucharaditas de aceite comestible

1/2 taza de azúcar

1/3 taza de sustituto de azúcar

2 cucharaditas de extracto de vainilla 2 cucharadas de leche

1/2 taza de harina de trigo

1/2 taza de cocoa en polvo

1/4 cucharadita de sal

1. Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Engrasa y enharina un molde cuadrado de 20 centímetros. 2. Mezcla en un tazón la harina, Reserva. 3. Bate en un tazón las claras de huevo con el puré de manzana y el aceite, hasta tener una mezcla homogénea. Luego añade el azúcar, sustituto de azúcar, extracto de vainilla y leche. Sigue batiendo hasta integrar bien. Por último, incorpora la mezcla de harina y cocoa, mezclando con una espátula hasta integrar. 4. Aparte, mezcla la harina, cocoa, sal y polvo para hornear. Vierte dentro del tazón con los ingredientes húmedos, revolviendo con una espátula hasta integrar. 5. Vierte la masa dentro del molde preparado y hornea entre 15 y 20 minutos, hasta que pasen la prueba del palillo. 6. Corta en cuadros de 5 centímetros.

