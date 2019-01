Tacos dorados de pollo Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Crujientes y deliciosos tacos de pechuga de pollo deshebrada, servidos con crema, queso y salsa de tomate verde con aguacate. Puedes también prepararlos como flautas con tortillas delgadas. Ingredientes 1 taza de aceite de maíz

1 pechuga entera de pollo, cocida y desmenuzada

12 tortillas de maíz

1 aguacate

500 gramos de tomates verdes (tomatillos)

2 chiles serranos verdes, o al gusto 1 puño de hojas de cilantro

Sal al gusto

1 1/2 tazas de crema ácida

250 gramos de queso Cotija, rallado

1. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. 2. Coloca aproximadamente 2 cucharadas de pechuga de pollo sobre una tortilla. Enrolla y asegura con un palillo de madera. Repite el procedimiento con el resto de las tortillas y la pechuga. 3. Fíe los tacos sin encimarlos (3 o 4 a la vez), hasta que se hayan dorado uniformemente, entre 4 y 5 minutos. Escurre sobre toallas de papel. 4. Corta el aguacate a la mitad y extrae la pulpa. Licua la pulpa del aguacate junto con los tomates verdes, chiles serranos, cilantro y sal. Vierte dentro de una salsera. 5. Sirve los tacos y cubre con crema, queso, cebolla y la salsa verde.

