Salsa oaxaqueña de chile pasilla Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 3 Salsa de tomates verdes con chiles pasilla de Oaxaca y una cantidad generosa de ajo. Una de las salsa mexicanas más deliciosas. Ingredientes 500 gramos de tomates verdes (tomatillo)

1/2 taza de agua

6 chiles pasilla de Oaxaca

Sal al gusto

6 dientes de ajo Cómo hacerlo 1. Corta los tomates a la mitad y coloca dentro de una cacerola. Agrega el agua, tapa y cocina a fuego medio hasta que se hayan suavizado. 2. Mientras, calienta un comal a fuego bajo, asa los chiles, volteando constantemente, hasta que se hayan tostado ligeramente. 3. Muele los chiles con todo y semillas en un procesador de alimentos. Incorpora los tomates verdes con el agua que se cocieron, ajo y sal. Procesa de nuevo poco a poco hasta tener una salsa espesa.

