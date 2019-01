Sopa aguada de papa Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 9 Min Porciones 4 Tiras de papa cocidas en un caldo de pollo con cebolla y un toque de perejil. Una receta sencilla, pero sabrosa. Ingredientes 2 cucharadas de aceite comestible

1 trozo de cebolla, picada

1 cucharada de harina

1 litro de agua

1/2 kilo de papas, peladas y cortadas a la francesa

1 cucharada de perejil picado

1 cucharada de caldo de pollo granulado

Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla, y sofríe hasta que se vea transparente. Incorpora la harina, y fríe sin dejar de mover hasta que se haya dorado ligeramente. 2. Vierte el agua dentro de la cacerola y deja que empiece a hervir. Añade las papas, perejil, caldo de pollo granulado, sal y pimienta. Deja que hierva hasta que las papas se suavicen.

