Aderezo de mayonesa rápido Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Prepara este aderezo en solo cinco minutos. Se trata de una mezcla de mayonesa con apio, salsa cátsup y un toque de mostaza. Ingredientes 1 taza de mayonesa

1/2 taza de apio picado

2 cucharadas de salsa cátsup

1 cucharadita de mostaza

1 cucharadita de salsa inglesa

1 pizca de sal Cómo hacerlo 1. Licua todos los ingredientes hasta integrar perfectamente. Sirve sobre ensaladas frescas.

