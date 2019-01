Molde de pasta con queso y carne Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Dos capas de espagueti en salsa de queso cheddar rellenas de un guiso de carne molida con salsa cátsup. Ingredientes 250 gramos de espagueti

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de aceite

1 cebolla, finamente picada

1 diente de ajo pequeño, finamente picado 500 mililitros de queso cheddar derretido

1/2 taza de leche evaporada

500 gramos de carne molida de res

1/2 de salsa cátsup

Hierve una cantidad generosa de agua con sal en una olla a fuego alto. Agrega la pasta y deja que hierva hasta que esté al dente, cocida pero firme, aproximadamente 10 minutos. 2. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola pequeña a fuego medio. Agrega mitad de la cebolla y mitad del ajo, y sofríe durante unos minutos, hasta que se vean transparentes. Añade el queso derretido y la leche, reduce el fuego a bajo y cocina durante 5 minutos. Incorpora la pasta, mezcla bien y retira del fuego. Reserva. 3. Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Engrasa ligeramente 8 moldes refractarios de tamaño individual. 4. Calienta el resto del aceite en un sartén a fuego medio. Añade el resto de la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que se vean transparentes. Incorpora la carne y fríe, moviendo constantemente, durante 5 minutos o hasta que haya perdido su color rojo. Añade la salsa cátsup, mostaza, sal y pimienta; mezcla bien y cocina durante 2 o 3 minutos más. 5. Coloca una porción pequeña de pasta en un molde individual y aplana con una cuchara o un tenedor. Agrega una porción pequeña de carne y aplana de nuevo. Cubre con una última porción de pasta y aplana. Repite el procedimiento con otros 7 moldes individuales. 6. Coloca los moldes sobre una charola para hornear y hornea durante 8 minutos. Retira del horno y deja reposar durante 10 minutos antes de desmoldar.

