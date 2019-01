Tlacoyos de frijol básicos Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Receta de tlacoyos con frijoles negros refritos. Sírvelos con su crema, queso y salsa verde. ¡Simplemente deliciosos! Ingredientes 1 kilo de masa de maíz

1 taza de manteca de cerdo

2 tazas de frijoles negros refritos

Mezcla la masa con la manteca hasta tener una consistencia uniforme. 2. Calienta un comal a fuego medio alto. 3. Forma bolitas del tamaño de un limón grande y rellena con frijoles. Dales la forma de una gordita alargada. Cuece en el comal caliente, volteando 2 o 3 veces. 4. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Fríe los tlacoyos en el aceite caliente, sin encimar, hasta que se hayan dorado uniformemente. Escurre sobre toallas de papel.

