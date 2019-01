Calabacitas con huevo Tiempo Total 33 Min Tiempo Activo 23 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Cubos de calabacita con huevos guisados en una salsa picada de jitomate, cebolla y chiles jalapeños. Una receta sencilla, pero deliciosa y nutritiva. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

1 cebolla, en medias lunas delgadas

3 chiles jalapeños o cuaresmeños frescos, picados

250 gramos de jitomates, picados

1 kilo de calabacitas, cortadas en cubos de 2 centímetros

Sal al gusto

1 pizca de azúcar

3 huevos, ligeramente batidos Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Agrega la cebolla y los chiles picados, y sofríe, moviendo constantemente, hasta que la cebolla se vea transparente, aproximadamente 5 minutos. Incorpora el jitomate, y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que haya cambiado de color, aproximadamente 5 minutos más. 2. Incorpora las calabacitas a la cacerola, y mezcla muy bien. Tapa y cocina a fuego bajo durante 10 minutos. Sazona con sal y azúcar. 3. Vierte los huevos sobre las calabacitas, mezcla con cuidado. Cocina durante unos minutos más, hasta que los huevos se hayan cuajado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.