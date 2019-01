Galletas de queso con chile Tiempo Total 22 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Deliciosas galletas saladas de queso Chihuahua con el toque perfecto de chile en polvo. 100% adictivas. Puedes utilizar chile chipotle o pimienta roja molida (Cayena). Ingredientes 2 tazas de queso Chihuahua rallado

1/2 taza de mantequilla

1 1/2 tazas de harina de trigo

1/2 cucharadita de sal de mesa

1/2 cucharadita de chile en polvo Cómo hacerlo 1. Coloca todos los ingredientes en un tazón y bate con batidora eléctrica hasta que se forme una bola de masa. Coloca la masa en una superficie plana enharinada y forma un rollo largo de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Envuelve en plástico adherente y congela durante 1 hora. 2. Precalienta el horno a 200 °C. 3. Retira el rollo de masa del congelador, desenvuelve y corta en rebanadas delgadas de .25 centímetros. Acomoda, separadas 3 centímetros entre sí, en charolas para hornear sin engrasar. Hornea entre 12 y 15 minutos, hasta que las orillas empiecen a dorarse. Deja enfriar antes de servir.

