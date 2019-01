Camarones asados con limón y chile Tiempo Total 4 H 35 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 12 Camarones suculentos y jugosos marinados en una mezcla de jugo y ralladura de limón con chile verde, ajo y jengibre. ¡Disfrútalos! Ingredientes 48 camarones grandes sin cáscara y desvenados

4 4 limones verdes (su ralladura y jugo)

4 chiles verdes sin semillas y picados

4 dientes de ajo machacados

5 cm de jengibre fresco picado

1 cebolla mediana en trozos

1. Coloca los camarones y ralladura de limón en un tazón grande que no sea de metal. Licua el jugo de limón, chile verde, ajo, jengibre y cebolla hasta lograr una consistencia homogénea. Es posible que necesites agregar un poco de aceite para facilitar la mezcla. Vierte sobre los camarones y revuelve bien. Cubre el tazón y refrigera por 4 horas. 2. Calienta el asador a fuego medio-alto. Inserta los camarones en los palitos para brochetas, perforando primero por la cola y luego por la cabeza. 3. Engrasa la parrilla del asador con aceite. Cocina las brochetas de camarones durante 5 minutos, volteando una sola vez, o hasta que hayan tomado un tono opaco.

