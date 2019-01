Papas a la mostaza Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Papas hervidas en agua con mostaza y sal. Una receta facilísima que te dará un resultado muy sabroso. Ingredientes 6 tazas de agua

1/2 cucharadita de sal, o al gusto

1/2 taza de mostaza, o al gusto

1. Coloca el agua, mostaza y sal en una cacerola grande, y revuelve hasta integrar. Calienta a fuego medio hasta que empiece a hervir, luego agrega las papas. Reduce el fuego a medio-bajo, y cocina hasta que las papas estén suaves, entre 25 y 30 minutos. Escurre y sirve.

