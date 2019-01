Palomitas gourmet en el microondas Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Prepara estas palomitas en cuestión de minutos dentro del microondas y sazónalas con sal y aceite de oliva. Frescas y sin conservadores. Ingredientes 1/4 taza de maíz palomero

Sal al gusto

1. Coloca el maíz palomero en una bolsa de papel. Cierra la bolsa muy bien, doblando varias veces la abertura de la misma. 2. Coloca dentro del horno de microondas y hornea a potencia alta hasta que el maíz deje de reventar, aproximadamente 2 minutos. Abre la bolsa con mucho cuidado. Sazona con sal y rocía con aceite de oliva. Cierra la bolsa de nuevo y agita para distribuir la sal y el aceite uniformemente.

