Pollo satay tailandés Tiempo Total 2 H 28 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 3 Banderillas de pollo marinadas en una salsa de yogurt con leche de coco, curry y otras especias. El pollo satay, también llamado pollo saté, es sin duda alguna uno de los aperitivos más conocidos y deliciosos de la cocina tailandesa Ingredientes 1 cucharadita de semillas de cilantro

1/2 cucharadita de cominos enteros

125 gramos de yogurt sabor natural

1/2 cucharadita de cúrcuma en polvo

1 cucharadita de curry en polvo

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharada de salsa de soya lite

1/3 taza de leche de coco

400 gramos de pechuga de pollo, cortada en filetes delgados

Leche de coco extra para barnizar Salsa satay 1 chorrito de aceite vegetal

1 cucharada de pasta de curry rojo

1 taza de leche de coco

2 pastillas (100 gramos) de azúcar de palma

1/3 taza de salsa de tamarindo

1/2 taza de cacahuates tostados y machacados

Tuesta las semillas de cilantro y los cominos en un sartén a fuego moderado, moviendo y cuidando que no se quemen, hasta que empiecen a oler. Coloca dentro de un mortero y muele hasta convertirlos en polvo. 2. Mezcla en un tazón el yogurt, cúrcuma, curry y 1 cucharadita de las semillas de cilantro y comino recién molidos. Añade la sal, salsa de soya y leche de coco; mezcla bien y agrega el pollo. 3. Ponte un guante (para evitar que se te manche la mano) y revuelve el pollo para cubrirlo muy bien con la salsa de yogurt. Tapa con plástico adherente y deja marinar durante por lo menos 2 horas dentro del refrigerador. (Es mejor marinarlo durante toda la noche). 4. Saca el pollo de la salsa de yogurt e inserta en palitos de bambú, como si fueran banderillas. Calienta la parrilla o un sartén tipo grill a fuego medio. Engrasa con un chorrito de aceite vegetal. 5. Coloca las banderillas de pollo en la parrilla caliente y cocina, volteando rápida y frecuentemente, y barnizando constantemente con leche de coco hasta que se hayan cocido. Sirve y acompaña con la salsa satay. 6. Calienta el aceite vegetal en un sartén a fuego medio. Agrega la pasta de curry rojo y fríe hasta que empiece a oler. Incorpora la leche de coco, azúcar de palma y salsa de tamarindo. Cocina, moviendo constantemente, hasta que el azúcar se disuelva. Sigue cocinando y moviendo, hasta que la salsa se reduzca un poco. 7. Apaga el fuego y añade la salsa de pescado y los cacahuates. Revuelve y deja enfriar un poco. Coloca dentro de una salsera y sirve con el pollo. Salsa satay:

