Ensalada de jícama con cilantro y limón Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Simplemente tiras de jícama con hojas de cilantro, sazonadas con jugo de limón y sal. Si lo deseas, puedes agregar un poco de chile en polvo. Una ensalada simple y refrescante. Ingredientes 1 kilo de jícama, pelada y cortada en julianas

1/4 taza de hojas de cilantro picadas

Sal al gusto

Sal al gusto

1/4 taza de jugo de limón persa Cómo hacerlo 1. Coloca la jícama y el cilantro en un tazón. Sazona con sal y jugo de limón. Revuelve bien.

